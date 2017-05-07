На белорусско-литовской границе образовались очереди большегрузных автомобилей

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МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Протяженные очереди грузовых автомобилей образовались на литовском направлении на выезд из Белоруссии. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет республики (ГПК).
Наиболее сложная ситуация - в пункте пропуска "Каменный лог", где ожидают своей очереди на выезд около 500 большегрузных автомобилей. В "Беняконях" и "Привалке" - до 150 и 100 грузовиков соответственно. Литовское направление наиболее популярно в длительные выходные и у граждан, которые едут на своих легковых машинах. В очереди - порядка 300 машин.
"Тем не менее пункты пропуска функционируют в штатном режиме, с нагрузкой справляются. Всего за текущие сутки по состоянию на 14:00 на литовским направлении на выезд было оформлено 493 большегрузных автомобиля, 1215 легковых транспортных средств, 74 автобуса регулярного сообщения", - сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
Меньше очереди на белорусско-латвийской границе - выезда из Белоруссии в пункте пропуска "Григоровщина" ожидают 200 фур, в "Урбанах" - 150.
Бычковский также отметил, что на образование очередей большегрузов влияют ограничения на ввоз топлива в Польшу, из-за которых большинство перевозчиков предпочитают выезжать из Белоруссии в Евросоюз через Литву и Латвию.