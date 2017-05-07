"Газпром" начал строительство участка газопровода "Турецкий поток" в Черном море

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря, говорится в сообщении компании.

"Сегодня в Черном море началось строительство газопровода "Турецкий поток". Работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas - подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

"Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта "Турецкий поток" - морской укладке газопровода. Проект реализуется строго по плану и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что судно-трубоукладчик Audacia, принадлежащее компании Allseas, недавно заключившей контракт с "Газпромом" на укладку "Турецкого потока", зашло в акваторию Черного моря и встало на рейд возле Анапы.

"Газпром" и Allseas заключили контракт на укладку морской части трубопровода в феврале этого года. По дну Черного моря предполагается проложить 900 км труб.

О проекте

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать укладку труб первой нитки газопровода "Турецкий поток" летом 2017 года. По данным на конец марта, на российском участке было завершено бурение первого микротоннеля, второй микротоннель был готов на 97,5%.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Морской участок газопровода реализует компания South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество "Газпрома). 8 декабря 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B.V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд руб.