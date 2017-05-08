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Товарооборот между РФ и КНР с января по апрель вырос на 26,2%

Экономика и бизнес
8 мая, 8:43 дата обновления: 8 мая, 8:57 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

В целом объем внешней торговли Китая за четыре месяца вырос на 13,6% годовых до $1,22 трлн

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ПЕКИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Товарооборот между Россией и Китаем за первые четыре месяца текущего года вырос на 26,2% до $24,73 млрд. Об этом говорится в опубликованном докладе Главного таможенного управления КНР.

За указанный период объем экспорта из Китая в Россию увеличился на 22% и составил $11,65 млрд. При этом объем импорта российских товаров в Китай вырос на 30,1% до $13,08 млрд.

В апреле 2017 года торговый оборот между двумя странами составил 6,59 млрд долларов. В РФ экспортировано китайских товаров на сумму в 3,22 млрд долларов, а импорт из России в Китай составил 3,38 млрд долларов.

По данным ведомства, в целом объем внешней торговли Китая за четыре месяца вырос на 13,6% годовых до $1,22 трлн. Китайский экспорт вырос за тот же срок на 8,1% до $662,7 млрд. Импорт увеличился на 20,8% до $559,4 млрд. Профицит торгового баланса в первом квартале составил $103,3 млрд.

В докладе отмечается, что в апреле 2017 года объем внешней торговли Китая вырос на 9,7% в годовом выражении до $321,96 млрд. За указанный период объем экспорта вырос на 8% до $180 млрд, а импорт увеличился на 11,9%, составив $141,96 млрд. Профицит торгового баланса составил по итогам месяца $38,1 млрд.

В 2016 году объем внешней торговли Китая в 2016 году сократился на 6,8% и составил $3,68 трлн. Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам прошлого года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд.

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