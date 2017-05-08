Эр-Рияд допускает продление соглашения о сокращении добычи нефти после 2017 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия допускает вероятность продления соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи энергосырья после 2017 года. Об этом заявил министр энергетики королевства Халед аль-Фалех в ходе визита в Куала-Лумпур.

"Основываясь на консультациях, которые я провел со странами картеля, я вполне уверен, что действие соглашения будет продлено на вторую половину 2017 года и, возможно, даже после нее", - приводит слова министра агентство Bloomberg.

Официальные переговоры о продлении соглашения пройдут в Вене 25 мая в рамках очередной встречи стран - членов ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти). 23 мая в преддверии переговоров состоится заседание технического комитета по мониторингу добычи нефти на уровне экспертов, а на 24 мая запланирована министерская встреча по мониторингу за нефтедобычей.