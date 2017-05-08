Президент Молдавии доволен 40-процентным ростом экспорта в Россию

КИШИНЕВ, 8 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Активизация отношений с Россией позволила Молдавии увеличить экспорт в РФ в первом квартале больше чем на 40%. Об этом сообщил ТАСС президент страны Игорь Додон, отправляясь с уже третьим в этом году рабочим визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Мы нацелены на возобновление наших стратегических и партнерских отношений с Россией. Только за этот год нам удалось достичь важных договоренностей, решить много проблем в области торговли и миграции", - сказал Додон.

Он сообщил, что в первом квартале 2017 года рост молдавского экспорта в Россию составил 42%, что, по его словам, значительно компенсировало спад в 2014-2016 годах. "Экспорт вина увеличили почти в 5 раз! Экспорт яблок - в 7,3 раза!", - сказал президент Молдавии.

Додон обратил внимание, что поставки в Россию яблок, одной из ключевых товарных позиций в республике, превышают экспорт этого продукта в страны ЕС более чем в 260 раз. Он уточнил, что в январе-феврале Молдавии удалось поставить на российский рынок даже больше фруктов, чем за аналогичный период 2014 года, когда Россия еще не предъявляла строгих требований к качеству молдавской продукции.

Ранее глава Молдавии заявлял, что его страна не сможет выжить без стратегического партнерства с Россией. Он осуждал попытки правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий форсировать сближение с ЕС за счет сворачивания отношений с Россией.

В результате такой политики, по его мнению, Молдавия практически потеряла своей стратегический рынок в России, а полноценную замену в лице ЕС так и не нашла.