Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Молдавии доволен 40-процентным ростом экспорта в Россию

Экономика и бизнес
8 мая, 11:06 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Ранее Игорь Додон заявлял, что его страна не сможет выжить без стратегического партнерства с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 8 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Активизация отношений с Россией позволила Молдавии увеличить экспорт в РФ в первом квартале больше чем на 40%. Об этом сообщил ТАСС президент страны Игорь Додон, отправляясь с уже третьим в этом году рабочим визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Мы нацелены на возобновление наших стратегических и партнерских отношений с Россией. Только за этот год нам удалось достичь важных договоренностей, решить много проблем в области торговли и миграции", - сказал Додон.

Он сообщил, что в первом квартале 2017 года рост молдавского экспорта в Россию составил 42%, что, по его словам, значительно компенсировало спад в 2014-2016 годах. "Экспорт вина увеличили почти в 5 раз! Экспорт яблок - в 7,3 раза!", - сказал президент Молдавии.

Додон обратил внимание, что поставки в Россию яблок, одной из ключевых товарных позиций в республике, превышают экспорт этого продукта в страны ЕС более чем в 260 раз. Он уточнил, что в январе-феврале Молдавии удалось поставить на российский рынок даже больше фруктов, чем за аналогичный период 2014 года, когда Россия еще не предъявляла строгих требований к качеству молдавской продукции.

Ранее глава Молдавии заявлял, что его страна не сможет выжить без стратегического партнерства с Россией. Он осуждал попытки правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий форсировать сближение с ЕС за счет сворачивания отношений с Россией.

В результате такой политики, по его мнению, Молдавия практически потеряла своей стратегический рынок в России, а полноценную замену в лице ЕС так и не нашла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции
2
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
5
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
6
Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 мая
7
Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама