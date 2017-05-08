Иран нарастит производственные мощности нефтедобычи на 3 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Иран планирует увеличить производственные мощности среднесуточной добычи нефти на 3 млн баррелей в сутки. Об этом заявил представитель Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Голям Реза Манучехри, передает иранское агентство Shana.

Манучехри не уточнил, до каких объемов планируется увеличить мощности. Тем не менее он отметил, что наращивание производственных мощностей в столь значительном объеме поспособствует развитию и стабилизации позиций страны в ОПЕК и на мировом рынке.

В течение следующих двух лет NIOC может заключить сделки на $80 млрд с контрагентами в Иране и за рубежом. Иранская компания уже подписала 24 меморандума о взаимопонимании с предприятиями, стремящимися присоединиться к нефтяным и газовым проектам развития. В частности, в рамках выставки в Тегеране было подписано соглашение об изучении иранских нефтяных месторождений Пазанан и Даркхой Национальной нефтяной компанией Филиппин (PNOC).

В конце апреля министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страна готова поддержать продление сделки по сокращению добычи нефти, если это решение поддержит большинство стран ОПЕК. Он также сообщил, что уровень добычи нефти в Иране был близок к 3,8 млн баррелей в сутки, подчеркнув, что страна придерживается предписанного ему соглашением объема добычи.

В конце ноября 2016 года члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017 года члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей. 24 и 25 мая в Вене участники сделки рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на полгода.