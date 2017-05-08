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США оставили в силе ограничения на импорт силикомарганца с Украины

Экономика и бизнес
8 мая, 19:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

В результате "административного обзора" антидемпингового режима минторг пришел к предварительному заключению, что в охваченный обзором период эта продукция поставлялась по заниженным ценам

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ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Ограничения на импорт силикомарганца с Украины в США остались без изменений.

Согласно уведомлению, опубликованному в правительственном вестнике Federal Register, в результате очередного "административного обзора" антидемпингового режима в отношении указанной продукции минторг США пришел к "предварительному заключению", что в охваченный обзором период в 2015-16 годах эта продукция поставлялась в США по заниженным ценам.

Для обоих украинских поставщиков - Запорожского и Никопольского заводов ферросплавов - антидемпинговые маржи установлены на уровне 163%.

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