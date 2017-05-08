США оставили в силе ограничения на импорт силикомарганца с Украины

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Ограничения на импорт силикомарганца с Украины в США остались без изменений.

Согласно уведомлению, опубликованному в правительственном вестнике Federal Register, в результате очередного "административного обзора" антидемпингового режима в отношении указанной продукции минторг США пришел к "предварительному заключению", что в охваченный обзором период в 2015-16 годах эта продукция поставлялась в США по заниженным ценам.

Для обоих украинских поставщиков - Запорожского и Никопольского заводов ферросплавов - антидемпинговые маржи установлены на уровне 163%.