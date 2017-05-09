Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До 2018 года в арктических районах Якутии появятся дорожно-ремонтные пункты

Экономика и бизнес
9 мая, 4:20 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 9, мая. /ТАСС

В 2017 году дорожно-ремонтные пункты водителей появятся в Момском, Верхнеколымском и Верхоянском районах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Дорожно-ремонтные пункты водителей в арктических районах Якутии появятся до 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров.

"До 2018 года в трех арктических районах - в Момском, Верхнеколымском, Верхоянском районах - будут построены четыре дорожно-ремонтных пункта. В перспективе подобные пункты будут построены еще в Нижнеколымском и Усть-Янском районах", - сказал он.

По его словам, создание подобных пунктов обогрева и ремонта особенно необходимо в северных и арктических районах республики, где на протяжении сотен километров нет населенных пунктов. "На 36 тыс. км автодорог Якутии имеется всего 311 объектов придорожного сервиса, при этом по федеральным нормативам необходимо как минимум 387 объектов придорожного сервиса... Поэтому в этом году будет принят проект генеральной схемы развития придорожного сервиса республики", - сказал он.

Развитием этого направления в северных и арктических районах будет заниматься предприятие "Дороги Арктики", в ведении которого находятся зимники на территории большинства арктических районов. В этом году ему также будут переданы в содержание зимники в колымской группе районов и Усть-Янском районе, будет увеличен автопарк предприятия.

Этой зимой в сложных климатических условиях, когда на севере Якутии выпало рекордное количество осадков и была очень теплая зима, многие субподрядные организации из-за нехватки средств, техники и опыта не справились с расчисткой и содержанием зимников, что привело к задержке с завозом до труднодоступных населенных пунктов топлива и продуктов питания. Поэтому на правительственном уровне принято решение отказаться от услуг субподрядных организаций, которые в этом году не справились с поставленными задачами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Освоение Арктики
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
3
Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым
4
Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ
5
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
6
"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама