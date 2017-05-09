До 2018 года в арктических районах Якутии появятся дорожно-ремонтные пункты

ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Дорожно-ремонтные пункты водителей в арктических районах Якутии появятся до 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров.

"До 2018 года в трех арктических районах - в Момском, Верхнеколымском, Верхоянском районах - будут построены четыре дорожно-ремонтных пункта. В перспективе подобные пункты будут построены еще в Нижнеколымском и Усть-Янском районах", - сказал он.

По его словам, создание подобных пунктов обогрева и ремонта особенно необходимо в северных и арктических районах республики, где на протяжении сотен километров нет населенных пунктов. "На 36 тыс. км автодорог Якутии имеется всего 311 объектов придорожного сервиса, при этом по федеральным нормативам необходимо как минимум 387 объектов придорожного сервиса... Поэтому в этом году будет принят проект генеральной схемы развития придорожного сервиса республики", - сказал он.

Развитием этого направления в северных и арктических районах будет заниматься предприятие "Дороги Арктики", в ведении которого находятся зимники на территории большинства арктических районов. В этом году ему также будут переданы в содержание зимники в колымской группе районов и Усть-Янском районе, будет увеличен автопарк предприятия.

Этой зимой в сложных климатических условиях, когда на севере Якутии выпало рекордное количество осадков и была очень теплая зима, многие субподрядные организации из-за нехватки средств, техники и опыта не справились с расчисткой и содержанием зимников, что привело к задержке с завозом до труднодоступных населенных пунктов топлива и продуктов питания. Поэтому на правительственном уровне принято решение отказаться от услуг субподрядных организаций, которые в этом году не справились с поставленными задачами.