Народный банк Китая ослабил курс юаня до минимального уровня за последний месяц

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ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 90 базисных пунктов до отметки 6,9037 юаня за доллар. Таким образом он оказался минимальным по сравнению с показателями последних 30 дней.
Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет. Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.