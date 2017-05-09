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Представители КНДР примут участие в форуме Шелкового пути в Китае

Экономика и бизнес
9 мая, 11:19 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

В Пекине 14-15 мая пройдет экономический форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что в китайскую столицу прибудут представители высшего руководства 28 государств

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ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Делегация из КНДР примет участие в работе международного экономического форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Насколько мне известно, КНДР направит официальную делегацию для участия в предстоящем форуме", - сказал дипломат.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что в китайскую столицу прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин также планирует принять участие в форуме "Один пояс, один путь".

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