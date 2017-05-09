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Курсовые разницы компенсировали Uniper отсутствие платы за мощность Березовской ГРЭС

Экономика и бизнес
9 мая, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Ранее в компании сообщили, что не ожидают до конца 2018 года платы за мощность по Березовской ГРЭС

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Рост выручки от реализации энергетического холдинга Uniper в первом квартале 2017 года в сегменте генерации электроэнергии на международном рынке, обусловленный, в частности, положительным эффектом от курсовых разниц, позволил компании компенсировать выпадающие доходы из-за отсутствия платы за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС, где в начале прошлого года произошел пожар.

"Выручка от реализации в сегменте "Международное производство электроэнергии" выросла на 60 млн евро - с 275 млн евро в аналогичном периоде прошлого года до 335 млн евро в первом квартале 2017 года. Больший объем выручки обусловлен, в частности, положительным эффектом от курсовых разниц, который компенсировал отсутствие платежей за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС", - говорится в отчете Uniper за первый квартал по МСФО.

Как сообщалось, в феврале 2016 года на Березовской ГРЭС произошел крупный пожар, действием защиты отключился энергоблок №3 мощностью 800 МВт. Предварительной причиной является разгерметизация трубопровода мазута энергоблока. Площадь возгорания составила 850 кв. м, пострадавших не было.

В настоящее время причины пожара и сумма ущерба для компании все ещё устанавливаются. Ожидается, что результаты расследования будут известны летом этом года. Пока, по оценкам "Юнипро", восстановление ГРЭС обойдется в сумму не менее 25 млрд руб.

Ранее в "Юнипро" сообщили ТАСС, что компания не ожидает до конца 2018 года платы за мощность по Березовской ГРЭС.

Финпоказатели

Скорректированная EBITDA Uniper в сегменте производства электроэнергии на международном рынке составила в первом квартале 117 млн евро против отрицательного показателя в размере 33 млн евро годом ранее. В сообщении компании отмечается, что слабые финансовые результаты первого квартала прошлого года обусловлены аварией на третьем блоке Березовской ГРЭС. В отчетном периоде этого года положительный эффект на финансовые показатели в сегмент генерации электроэнергии на международном рынке сыграли также более высокие тарифы для новых генерирующих мощностей на Шатурской и Яйвинской ГРЭС, расположенных в России.

Выручка Uniper в первом квартале 2017 года по МСФО по всем сегментам деятельности выросла на 13,7% - до 22,253 млрд евро. Выручка от реализации электроэнергии выросла на 24,7%, до 8,705 млрд евро, газа - на 3,2%, до 12,345 млрд евро. Операционная прибыль Uniper в первом квартале 2017 года составила 6,433 млрд евро против 4,315 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль Uniper в отчетном периоде выросла до 733 млн евро против 652 млн евро годом ранее.

Инвестиции Uniper в первом квартале составили 140 млн евро против 121 млн евро годом ранее. Инвестиции в сегмент генерации электроэнергии на международном рынке в отчетном периоде выросли до 23 млн евро с 21 млн евро в первом квартале 2016 года.

Uniper представлена в России компанией "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС.

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