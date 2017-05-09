Четвертый реактор японской АЭС "Такахама" может быть перезапущен уже 17 мая

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Четвертый реактор японской АЭС "Такахама", расположенной в префектуре Фукуи, может быть перезапущен уже в середине этого месяца. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источника агентства в компании - операторе станции Kansai Electric Power (KEPCO), перезапуск четвертого энергоблока может состояться уже 17 мая.

В прошлом году третий и четвертый реакторы АЭС "Такахама" уже были перезапущены после остановки в связи с аварией на станции "Фукусима-1", однако спустя несколько месяцев их снова остановили по решению суда города Оцу (административный центр соседней с Фукуи префектуры Сига). В конце марта KEPCO удалось обжаловать это решение. В компании заверили, что повысили меры безопасности на АЭС, в том числе на случай сильного землетрясения и цунами, а также подготовили новые эвакуационные планы для проживающего в районе станции населения.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году атомная энергетика составляла порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку на тепловые станции. В настоящее время правительство настроено на постепенное возобновление работы АЭС, однако пока удалось перезапустить лишь три энергоблока - первый и второй реакторы АЭС "Сэндай" (префектура Кагосима) и третий реактор АЭС "Иката" (префектура Эхимэ).