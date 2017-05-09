Россия призывает ЕБРР к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка

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НИКОСИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Российская сторона открыта к конструктивному диалогу и призывает ЕБРР к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка, отмечается в письменном заявлении министра экономического развития РФ Максима Орешкина (есть в распоряжении ТАСС), которое войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР.
"Российская сторона остается открытой к конструктивному и заинтересованному диалогу по вопросу поиска легитимных взаимоприемлемых путей выхода из сложившейся ситуации и призывает менеджмент банка и его акционеров к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка", - говорится в документе.
Россию заботит не только неправомерность принятых ЕБРР в отношении нее решений, но и показатели самого банка, говорится в письменном заявлении министра экономического развития РФ.
"Поднимая эту тему, мы указываем не только на неправомерность принятых в отношении России решений. Мы заботимся о судьбе самого банка, поскольку в результате сокращается наиболее прибыльный кредитный портфель, не выполняется мандат банка в части содействия перехода к рынку и ухудшаются его операционные показатели, что может иметь серьезные и далеко идущие последствия", - говорится в заявлении Орешкина.