Volkswagen отмечает рекордный рост продаж автомобилей в России с начала 2017 года

КАЛУГА, 10 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Немецкий концерн Volkswagen отмечает рекордный рост продаж своих автомобилей в России - на 21% с начала 2017 года.

"Марка Volkswagen демонстрирует рекордный рост продаж с начала 2017 года. В апреле клиентам было передано 7,2 тыс. автомобилей, что соответствует росту на 21% по сравнению с результатом апреля прошлого года", - сообщила пресс-служба "Фольксваген Групп Рус".

Лидером продаж в апреле стал Volkswagen Polo калужской сборки, реализовано более 4 тыс. таких машин. Также компания отмечает рост продаж кроссовера Volkswagen Tiguan - в апреле реализовано 2,3 тыс. автомобилей первого и второго поколений, произведенных в Калуге. "Рекордный результат стал возможен благодаря запуску продаж Volkswagen Tiguan с двигателем мощностью 150 л. с. и полным приводом 4Motion", - пояснили в пресс-службе.

В России Volkswagen представлен заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid. Производственная мощность предприятия - 225 тыс. автомобилей в год. На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде организован полный цикл производства автомобилей Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Проектная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год, сборка на данном предприятии ведется с 2011 года.