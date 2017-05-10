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Курс доллара на Московской бирже прибавил 39 копеек, евро - снизился на 24 копейки

Экономика и бизнес
10 мая, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 2015,86 пункта

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 39 копеек и составил 58,32 руб. Евро снизился на 24 копейки до 63,47 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 2015,86 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1% и достиг отметки 1096,17 пункта.

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