Курс доллара на Московской бирже прибавил 39 копеек, евро - снизился на 24 копейки

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 39 копеек и составил 58,32 руб. Евро снизился на 24 копейки до 63,47 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 2015,86 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1% и достиг отметки 1096,17 пункта.