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Арестованный по подозрению в мошенничестве глава Татфондбанка госпитализирован

Экономика и бизнес
10 мая, 10:26 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, мая. /ТАСС

Охрана Роберта Мусина обеспечена в соответствии с требованиями действующего законодательства, сообщили в пресс-службе УФСИН по Татарстану

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КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, арестованный по подозрению в мошенничестве, был госпитализирован на в связи с ухудшением здоровья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФСИН России по Татарстану.

"9 мая следственно-арестованный Роберт Мусин в связи с ухудшением здоровья был экстренно вывезен в учреждение Минздрава. Охрана Мусина обеспечена в соответствии с требованиями действующего законодательства", - пояснили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что 3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля 2017 года был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года.

24 апреля сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении Мусина выявили второй эпизод преступной деятельности. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 1 млрд рублей.

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.

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