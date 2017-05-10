Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил поставку в РФ 20 видов вин молдавского производителя "Крикова" (SA "Cricova"). Такое решение принято после завершения проверки документации и лабораторных исследований образцов предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" (SA "Cricova") разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.
Режим поставок продукции этого комбината будет производиться, как раньше, в режиме одного окна, указали в Роспотребнадзоре.
Запрет на импорт молдавских вин был введен Роспотребнадзором еще в 2013 г., после того как в некоторых партиях были обнаружены опасные вещества. Позже компании, сумевшие доказать качество своей продукции, возобновили экспорт. Среди них в основном компании из Гагаузской автономии Молдавии и непризнанного Приднестровья.
Из-за аналогичных проблем под запретом также оказались молдавские фрукты и консервированная продукция.