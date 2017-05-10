Граждане РФ и Белоруссии не будут проходить погранконтроль на авиарейсах между странами

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. ФСБ России подтвердила перевод авиарейсов из России в Белоруссию в международные секторы аэропортов с 15 мая.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пограничный контроль граждане России и Белоруссии на этих рейсах проходить не будут, он вводится для граждан третьих стран.
"С 15 мая 2017 года авиарейсы, прибывающие в Российскую Федерацию из Белоруссии и убывающие в обратном направлении, переводятся в международные секторы (терминалы) российских аэропортов, - сообщили в ФСБ. - Пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Белоруссия при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет".
В ФСБ пояснили, что соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. Пассажиры - россияне и граждане Белоруссии - при этом обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию.
"Иностранные граждане (кроме граждан Белоруссии) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов", - уточнили в ФСБ.