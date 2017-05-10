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Аэроэкспресс до Пулково внесли в генеральный план Санкт-Петербурга

Экономика и бизнес
10 мая, 11:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, мая. /ТАСС

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре сообщил, что стоимость реализации проекта составит порядка 24 млрд рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Изменения генерального плана Санкт-Петербурга в связи с трассой аэроэкспресса, который соединит аэропорт Пулково с Витебским вокзалом, одобрили на заседании городского правительства. Проект закона будет внесен в законодательное собрание города в ближайшее время, передает корреспондент ТАСС.

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"Корректировка генерального плана связана со строительством ряда объектов транспортной инфраструктуры, в частности, аэроэкспресса. Была проработана трассировка на Балтийский и Витебский вокзалы, предпочтительным стал вариант прибытия на Витебский вокзал", - сообщил председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Он отметил, что реализация проекта до Витебского вокзала сравнима с Балтийским вариантом и составляет порядка 24 млрд рублей. Кроме того, данный вариант не требует серьезной реконструкции железнодорожных путей, позволяет сохранить пригородные перевозки и обеспечить транспортную доступность с учетом двух станций метро и организованного парковочного пространства.

Глава комитета также сообщил, что проект рассматривается с учетом роста пассажиропотока аэропорта Пулково к 2040 году до 30-40 млн человек. При этом время в пути от вокзала до станции Купчино составит 11 минут, а до Пулково - 25 минут.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что "данное предложение учитывает потребности развития транспортной инфраструктуры".

История проекта

Проект "Аэроэкспресс" в Санкт-Петербурге был представлен в 2012 году. Электричка должна была пройти по существующей ветке железной дороги, обеспечив связь между аэропортом Пулково и Балтийским вокзалом. Реализация проекта все время находилась под вопросом по финансовым причинам. Одно время он был частью подготовки транспортной инфраструктуры Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года, но затем сроки реализации были сорваны.

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В октябре 2015 года сообщалось, что власти в Петербурге разрабатывают альтернативный маршрут аэроэкспресса до аэропорта Пулково. Институт "Ленгипротранс" завершил предпроектные проработки по организации беспересадочных пассажирских железнодорожных перевозок из аэропорта Пулково к Витебскому вокзалу.

При этом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в июне 2016 года заявлял, что реализация проекта в ближайшие два года не понадобится Петербургу из- за снижения пассажиропотока аэропорта Пулково. Вице-губернатор Игорь Албин отмечал, что строительство ветки аэроэкспресса планируется начать сразу после чемпионата мира по футболу в июле 2018 года. Интерес к проекту проявляет "Группа ЛСР", РЖД и ряд других компаний. Предварительно стоимость реализации проекта оценивалась в 15-20 млрд рублей.

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