Путин поручил кабмину и АИЖК расширить вовлечение в оборот земель для строительства жилья

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) до 15 июня 2017 г. подготовить предложения по расширению вовлечения в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности и в собственности субъектов РФ, для строительства жилья при помощи жилищно- строительных кооперативов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с представителями деловых организаций Новгородской области, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ при участии АО "АИЖК" представить предложения по расширению вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и в собственности субъектов РФ, с целью строительства на них жилья посредством создания жилищно-строительных кооперативов с использованием опыта единого института развития в жилищной сфере", - говорится в документе.

Согласно материалам, президент назначил ответственными за исполнение поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главу АИЖК Александра Плутника.