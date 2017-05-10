Путин поручил кабмину и АИЖК расширить вовлечение в оборот земель для строительства жилья

Гендиректор "Уралвагонзавода": сокращений в корпорации не будетНовости Урала 10 мая, 11:57
"Трансконтейнер" и GEFCO запустили новый контейнерный сервис из Европы в КитайТранспорт 10 мая, 11:52
Сибирские ученые первыми в мире создали модель вулкана с помощью электронной пушкиНаука 10 мая, 11:45
Mirror: Ибрагимович может потерять до £30 млн из-за травмыСпорт 10 мая, 11:29
Путин поручил кабмину до 1 июля представить предложения о снижении акциза на медовухуЭкономика и бизнес 10 мая, 11:04
DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до £143 тысяч за голСпорт 10 мая, 11:01
Гидрологи: пик паводка в Ишиме продлится еще 7-10 днейНовости Урала 10 мая, 10:57
Построенное в Хабаровске судно "70 лет Победы" будет возить по Амуру гостей из КитаяВ стране 10 мая, 10:48
Организаторы ЧМ-2018 хотят, чтобы хоккеисты Дании играли не в КопенгагенеСпорт 10 мая, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) до 15 июня 2017 г. подготовить предложения по расширению вовлечения в оборот земель, находящихся в муниципальной собственности и в собственности субъектов РФ, для строительства жилья при помощи жилищно- строительных кооперативов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с представителями деловых организаций Новгородской области, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии АО "АИЖК" представить предложения по расширению вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и в собственности субъектов РФ, с целью строительства на них жилья посредством создания жилищно-строительных кооперативов с использованием опыта единого института развития в жилищной сфере", - говорится в документе.
Согласно материалам, президент назначил ответственными за исполнение поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главу АИЖК Александра Плутника.