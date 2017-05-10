Половина россиян считает, что свободные средства надо положить в банк

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более половины (52%) россиян считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Отношение россиян к банковским вкладам в последние месяцы также несколько улучшилось: 52% в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% придерживается противоположной точки зрения", - отмечают социологи. Согласно результатам опроса, проведенного в январе текущего года, тогда за то, чтобы доверить свободные деньги банку, высказались 41% россиян. По данным последнего опроса, две трети (66%) респондентов заявили о необходимости сократить повседневные расходы, что соответствует показателю начала года (67%). Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 21%.

Индекс кредитного доверия, демонстрирующий насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования, обновил годовой максимум в апреле (25 п., при диапазоне от 10 до 90 п.). Только каждый десятый респондент (12%) посчитал, что сейчас подходящее время для крупных займов.

Значение индекса потребительского доверия россиян, свидетельствующего о готовности совершать крупные покупки, колеблется в пределах 33-36 п. в марте - апреле (при диапазоне от 10 до 90 п.). Больше половины опрошенных (58%) отмечают, что не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, только четверть (24%) придерживается обратного мнения.

"Мы видим, что, бывшая ранее совершенно "непримиримой" позиция общества в отношении крупных трат и займов начала понемногу смягчаться. Вместе с тем, общее стремление к сберегающему поведению сохраняется", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-27 марта и 25-27 апреля 2017 г. Объем выборки 1800 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.