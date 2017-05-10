Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Половина россиян считает, что свободные средства надо положить в банк

Экономика и бизнес
10 мая, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

29% опрошенных придерживается противоположной точки зрения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более половины (52%) россиян считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные  Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Отношение россиян к банковским вкладам в последние месяцы также несколько улучшилось: 52% в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% придерживается противоположной точки зрения", - отмечают социологи. Согласно результатам опроса, проведенного в январе текущего года, тогда за то, чтобы доверить свободные деньги банку, высказались 41% россиян. По данным последнего опроса, две трети (66%) респондентов заявили о необходимости сократить повседневные расходы, что соответствует показателю начала года (67%). Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 21%.

Индекс кредитного доверия, демонстрирующий насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования, обновил годовой максимум в апреле (25 п., при диапазоне от 10 до 90 п.). Только каждый десятый респондент (12%) посчитал, что сейчас подходящее время для крупных займов.

Значение индекса потребительского доверия россиян, свидетельствующего о готовности совершать крупные покупки, колеблется в пределах 33-36 п. в марте - апреле (при диапазоне от 10 до 90 п.). Больше половины опрошенных (58%) отмечают, что не готовы совершать крупные покупки в данный период времени, только четверть (24%) придерживается обратного мнения.

"Мы видим, что, бывшая ранее совершенно "непримиримой" позиция общества в отношении крупных трат и займов начала понемногу смягчаться. Вместе с тем, общее стремление к сберегающему поведению сохраняется", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-27 марта и 25-27 апреля 2017 г. Объем выборки 1800 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Георгиевская лента: от высокой награды к символу Победы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Руководство полиции Днепра и области уволено после инцидентов 9 мая
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Умер кинокритик Даниил Дондурей
6
Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км
7
Аэроэкспресс до Пулково внесли в генеральный план Санкт-Петербурга
Темы дня
Загрузка...
Реклама