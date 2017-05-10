Путин поручил правительству до 1 сентября ввести обязательную сертификацию счетчиков

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2017 года ввести обязательную сертификацию приборов учета коммунальных ресурсов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с представителями деловых организаций Новгородской области, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установление обязательной сертификации приборов и средств учета коммунальных ресурсов", - отмечается в документе.
Согласно поручению, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.