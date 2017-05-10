Fesco ожидает решения кредиторов по переносу выплат по дефолтным облигациям 18 мая

МЮНХЕН, 10 мая. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco ожидает итогов голосования кредиторов по вопросу переноса выплат по дефолтным облигациям серии БО-01 18 мая, сообщил ТАСС президент Fesco Александр Исурин.

"Сейчас идет процесс голосования. Это установленный законом срок, в течение которого держатели могут голосовать. Срок истекает 17 мая, соответственно 18 мая формируется протокол и решение", - сказал он.

По словам Исурина, отчетность Fesco по МСФО за 2016 год будет опубликована после 18 мая. Он напомнил, что это связано с процессом реструктуризации долга.

Предложения по выплатам

В начале мая Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная структура группы Fesco) предложило кредиторам перенести срок выплаты по дефолтным облигациям серии БО-01 на 27 октября 2017 года.

В частности, владельцам ценных бумаг было предложено перенести на 27 октября выплаты по четвертому купону облигаций и по договору новации, который предполагал перенос с 27 октября 2016 года выплаты по третьему купону. Ранее ДВМП планировало рассчитаться по обоим этим обязательствам до 27 апреля.

ДВМП договорилось с держателями облигаций БО-01 о реструктуризации облигаций этой серии в январе 2017 года. Компания разместила облигации этой серии в 2015 году со сроком погашения 27 февраля 2018 года.

Также ДВМП сообщало, что откладывает публикацию финансовых результатов по МСФО по итогам 2016 года из-за продолжающихся переговоров по реструктуризации задолженности компании с кредиторами.

В финансовом отчете компании за 2015 год транспортная группа констатировала убыток в размере 11,5 млрд рублей, значительное превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами и риск приостановки своей операционной деятельности.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций.