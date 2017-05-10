Минтранс предлагает наделить администрацию Севморпути коммерческими функциями

ОТТАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Администрация Северного морского пути (СМП), которая сейчас выполняет административные функции, выдавая разрешения на плавание по СМП, могла бы оказывать коммерческие услуги, заявил ТАСС заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский. Он принял участие в работе Третьей министерской конференции Токийского и Парижского меморандумов о взаимопонимании по государственному портовому контролю, которая завершилась в канадском Ванкувере.

Олерский напомнил, что в настоящее время в акватории Севморпути, помимо администрации, работают несколько организаций, в том числе подведомственных Росморречфлоту. В частности, Гидрографическое предприятие осуществляет комплекс гидрографических и навигационных работ, Росморпорт и Атомфлот оказывают услуги по ледокольной проводке судов, Морспасслужба несет аварийно-спасательную готовность, Управление навигации и океанографии ВМФ издает навигационные карты и пособия, Росморпорт с участием ГЦСС (ФГУП "Главный центр специальной связи") передает навигационную и гидрометеорологическую информацию мореплавателям.

"Для нормализации работы мы планируем объединить администрацию и Гидрографическое предприятие под единой вывеской - "Администрация Севморпути", и расширить функции нового ведомства в сторону оказания услуг судовладельцам, флоту и иным пользователям СМП. Кроме перечисленного, реорганизованная администрация могла бы выполнять и ряд коммерческих функций. Это, прежде всего, индивидуальные услуги судам по сопровождению (проводке) в ледовых условиях, а также логистические и брокерские услуги", - сказал Олерский.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Арктика - территория диалога", поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за развитие Севморпути.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, 4 - руд и угля). Транзит в ближайшей и среднесрочной перспективе будет дополнительным бонусом, его роль в грузопотоке Севморпути будет незначительной.

В акватории Севморпути действуют восемь линейных ледоколов, четыре из которых атомные ("50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач"), остальные - дизель- электрические ("Адмирал Макаров", "Красин", "Капитан Хлебников" и "Капитан Драницын").

Основные проекты развития портовой инфраструктуры Арктического бассейна связаны с освоением нефтегазовых месторождений Ямала - это проекты по строительству морского порта Сабетта и терминала по перевалке нефти с Новопортовского месторождения, а также комплексным развитием Мурманского транспортного узла. Эти проекты уже сейчас являются точками роста для арктических регионов. В 2016 году объем перевозок грузов по Северному морскому пути составил 7,5 млн тонн.