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Профицит торгового баланса России в I квартале 2017 г. вырос на 49%, до $39,9 млрд

Экономика и бизнес
10 мая, 12:34 UTC+3 МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Внешнеторговый оборот РФ за этот период увеличился на 31,6% и составил $129,3 млрд

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Профицит торгового баланса России в январе - марте 2017 года вырос на 49% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составил $39,9 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 35,2% - до $83,8 млрд, а импорт - на 25,5%, до $45,5 млрд.

Таким образом, в I квартале текущего года внешнеторговый оборот РФ увеличился на 31,6% и составил $129,3 млрд.

Торговые партнеры

Основными торговыми партнерами России в январе - марте 2017 г. были Китай, товарооборот с которым вырос на 36,8%, до $18,4 млрд, Германия - $11,6 млрд (рост на 33,3%), Нидерланды - $10,4 млрд (+45%), Италия - $5,1 млрд (+26%), США - $5 млрд (+27%), Республика Корея - $4,4 млрд (+29,1%), Турция - $4,1 млрд (+14,6%), Япония - $3,9 млрд (+6,8%), Польша - $3,7 млрд (+57,4%), и Франция - $3,3 млрд (+23,7%).

Основой российского экспорта в I квартале в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 67,6% (в январе - марте 2016 г. - 61,4%). Доля экспорта металлов и изделий из них составила 10,2% (в январе - марте 2016 г. - 9,7%).

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе - марте 2017 г. составила 5,3%, машин и оборудования - 4,2%, продовольственных товаров и сырья для их производства - составила 4,6%, лесоматериалов и целлюлозно- бумажных изделий - 3%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе - марте 2017 г. приходилось 47,3%, при этом физический объем импорта легковых автомобилей снизился на 15,7%, а грузовых автомобилей возрос на 51,5%. Доля продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 19,7%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 13,4%, текстильных изделий и обуви - 6,8%, металлов и изделий из них - 5,5%.

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