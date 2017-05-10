Доходы от экспорта нефтепродуктов из РФ в I квартале выросли на 66% - до $15,85 млрд

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Доходы от экспорта нефтепродуктов из России в январе - марте 2017 года увеличились на 66,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $15,85 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период вырос на 6,7% и составил 41,1 млн тонн. В том числе экспорт в дальнее зарубежье вырос до 38,68 млн тонн. Доходы от этой статьи увеличились до $14,8 млрд.
Экспорт в страны СНГ вырос до 2,4 млн тонн. Доходы от него увеличились до $988 млн.