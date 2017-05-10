Минприроды предлагает не брать плату с ТСЖ за переработку отходов при их раздельном сборе

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минприроды предлагает не брать плату за переработку отходов с товариществ собственников жилья (ТСЖ) или управляющих компаний, если они обеспечивают раздельный сбор мусора. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, распространенном в среду.

"В настоящее время значительная часть отходов уже сортируется производителями и импортерами товаров в рамках так называемой расширенной ответственности. А до 2019 г. все регионы будут обязаны перейти на новую систему обращения с отходами, в том числе, вводить новые экономические механизмы для раздельного сбора отходов. Как отметил министр Сергей Донской, одной из форм стимулирования может быть освобождение ТСЖ и управляющих компаний, которые обеспечивают раздельный сбор, от платы за переработку отходов", - говорится в сообщении.

В настоящее время экологический сбор уплачивается теми компаниями, которые не сформировали систему сбора и переработки отходов, образовавшихся после использования продукции. За год такие компании уплатили в Росприроднадзор около 1 млрд рублей.

Глава Минприроды также направил телеграмму главам регионов с предложением установить у зданий органов региональной власти пункты сбора опасных отходов, к числу которых относятся, в частности, батарейки и энергосберегающие лампочки. Ранее аналогичная телеграмма была направлена в федеральные министерства и ведомства. Как ожидается, ежегодно на безопасную утилизацию будет отправляться до 4,2 тыс. энергосберегающих ламп, более 350 кг батареек.

Ранее контейнеры по сбору и временному хранению опасных бытовых отходов были установлены на территории Минприроды России. Дважды в месяц из контейнеров изымаются лампочки, градусники и батарейки, их отвозят на специализированные заводы для утилизации.