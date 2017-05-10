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ФАС хочет запретить лицам, не имеющим лицензии, привлекать клиентов на рынок форекс

Экономика и бизнес
10 мая, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Соответствующие предложения позволят сформировать конкурентную среду на рынке услуг форекс-дилеров

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует в третьем квартале 2017 года подготовить предложения, согласно которым лицам, не имеющим лицензии форекс-дилера, будет запрещено привлекать клиентов на рынок форекс. Об этом говорится в дорожной карте по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг, утвержденной ФАС по согласованию с Банком России.

"Разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на исключение возможности привлечения клиентов на рынке форекс без наличия соответствующей лицензии форекс-дилера, в том числе через обучающие центры", - указывается в документе.

Соответствующие предложения позволят сформировать конкурентную среду на рынке услуг форекс-дилеров, отмечает ФАС. Предложения будут направлены в ЦБ РФ или представлены в правительство в качестве доклада.

В начале мая Банк России согласовал первый базовый стандарт для форекс-дилеров, который даст возможность лицензированным форекс-дилерам заключать договоры с российскими клиентами, а клиентам - решать все споры в рамках российского законодательства.

Рынок форекс в России

В России рынок форекс формально появился лишь 1 октября 2015 года, когда вступил в силу регулирующий эту отрасль закон. До появления закона форекс-дилеры предоставляли услуги россиянам из офшорных юрисдикций, то есть физическое лицо заключало контракт с иностранной компанией. Обычно такие компании зарегистрированы на Кипре, Британских Виргинских островах и т. д.

ЦБ решил начать регулирование рынка форекс в России, чтобы защитить граждан - регулятору поступали множество жалоб на потерю денежных средств, но Банк России не имел способа воздействовать на участников рынка. Теперь по закону о рынке форекс компания обязана создать юридическое лицо в России, которое должно получить лицензию ЦБ, вступить в признанную Банком России саморегулируемую организацию (СРО) и наконец, зарегистрировать в этой СРО свой рамочный договор, который заключается с клиентом.

На то, чтобы получить лицензии и зарегистрировать СРО, ушло почти полтора года. Ассоциация форекс-дилеров (АФД) была внесена в реестр СРО регулятором в октябре 2016 года - ее членами являются семь из восьми лицензированных форекс- дилеров: "Финам Форекс", "Телетрейд", "Трастфорекс", "Форекс клуб", "ВТБ 24 Форекс", Альпари Форекс" и "Фикс трейд". После этого АФД и представители ЦБ начали разработку четырех базовых страндартов, в том числе стандарта правил совершения операций.

Помимо рынка форекс в России разрабатываются базовые стандарты для других участников финансового рынка: брокеров, дилеров, управляющих компаний, депозитариев, регистраторов, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

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