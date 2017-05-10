Песков не стал комментировать бонусы правления "Роснефти"

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Кремль не комментирует тему размера бонусов членам правления компании "Роснефть", это компетенция правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос не к нам, с точки зрения директив по голосованию представителям государства (в совете директоров "Роснефти") - это все-таки вопрос правительства", - сказал представитель Кремля.
Как говорится в отчете компании, члены правления "Роснефти" в первом квартале 2017 года заработали 1,97 млрд рублей, включая премии в размере 1,46 млрд рублей. Премия выплачена за реализацию сложной приватизационной сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти".