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Песков не стал комментировать бонусы правления "Роснефти"

Экономика и бизнес
10 мая, 15:04 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это компетенция правительства

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Кремль не комментирует тему размера бонусов членам правления компании "Роснефть", это компетенция правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос не к нам, с точки зрения директив по голосованию представителям государства (в совете директоров "Роснефти") - это все-таки вопрос правительства", - сказал представитель Кремля.

Как говорится в отчете компании, члены правления "Роснефти" в первом квартале 2017 года заработали 1,97 млрд рублей, включая премии в размере 1,46 млрд рублей. Премия выплачена за реализацию сложной приватизационной сделки по продаже 19,5% акций "Роснефти".

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