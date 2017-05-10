Единороссы сообщили Медведеву о неиндексации по инфляции соцвыплат в регионах

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина сообщила, что социальные выплаты не индексируется в регионах страны по уровню инфляции, и призвала прописать необходимость такой индексации в законах субъектов РФ.

"Обязательства партии касались также восстановления с 2017 года индексации всех социальных выплат, пособий и компенсаций в соответствии с нормами действующего законодательства", - сказала Баталина на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" по блоку "Социальная политика: вложения в каждого человека - основа общего будущего". Мероприятие проходит под председательством лидера "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В связи с этим Баталина напомнила, что был закреплен и новый порядок индексаций. "Мы перешли на индексацию социальных выплат по фактическому уровню инфляции за прошлый год, теперь это делается с 1 февраля текущего года", - отметила она.

"Но здесь есть проблема, Дмитрий Анатольевич", - обратилась депутат к премьеру. "Если на федеральном уровне обязательства по индексации всех социальных выплат выполняются (кроме таких редких случаев, как, например, принятое решение по неиндексации материнского капитала), то на региональном уровне это не так, - констатировала она. - В большинстве регионов, к сожалению, свои социальные выплаты субъекты РФ не индексируют, многие не индексируются уже и четыре, и пять лет подряд".

Баталина убеждена, что такие обязательства "должны быть по аналогии с федеральными законами заложены в региональных законах". "И, оценивая свои возможности, субъекты РФ должны понимать, что важно не только установить социальную выплату, но и взять обязательство по тому, чтобы она в дальнейшем не съедалась инфляционными издержками, которые происходят в экономике", - заключила политик.