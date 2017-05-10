В Татарстан на свадебный фестиваль в рамках KazanSummit приедут дизайнеры из Ирана

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Четыре дизайнера из Ирана представят в Казани свое творчество на Республиканском свадебном фестивале Halal wedding, который состоится в рамках KazanSummit 2017. Об этом сообщила журналистам председатель общественной организации "Союз мусульманок Татарстана" Наиля Зиганшина.

"К нам приедут четыре дизайнера из Ирана, хотят показать свое видение красивой одежды и мастерство. Меня всегда удивляет качество их ткани. Почему бы нашим дизайнерам не заняться закупкой тканей у них и шить на свой манер", - сказала она.

Всего участие в свадебном фестивале примут более 20 дизайнеров из Татарстана, Башкирии, Москвы и других регионов. В его рамках духовные служители расскажут о тонкостях подготовки к обряду бракосочетания у мусульман (никах), а дизайнеры помогут будущим супругам подобрать все необходимое. Кроме того, 19 мая пройдет показ мусульманской одежды.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. В рамках саммита впервые пройдет Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги.

Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.