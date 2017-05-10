Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Татарстан на свадебный фестиваль в рамках KazanSummit приедут дизайнеры из Ирана

Экономика и бизнес
10 мая, 16:02 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, мая. /ТАСС

Всего участие в свадебном фестивале примут более 20 дизайнеров из Татарстана, Башкирии, Москвы и других регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Четыре дизайнера из Ирана представят в Казани свое творчество на Республиканском свадебном фестивале Halal wedding, который состоится в рамках KazanSummit 2017. Об этом сообщила журналистам председатель общественной организации "Союз мусульманок Татарстана" Наиля Зиганшина.

"К нам приедут четыре дизайнера из Ирана, хотят показать свое видение красивой одежды и мастерство. Меня всегда удивляет качество их ткани. Почему бы нашим дизайнерам не заняться закупкой тканей у них и шить на свой манер", - сказала она.

Всего участие в свадебном фестивале примут более 20 дизайнеров из Татарстана, Башкирии, Москвы и других регионов. В его рамках духовные служители расскажут о тонкостях подготовки к обряду бракосочетания у мусульман (никах), а дизайнеры помогут будущим супругам подобрать все необходимое. Кроме того, 19 мая пройдет показ мусульманской одежды.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. В рамках саммита впервые пройдет Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги.

Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
4
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
7
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
Темы дня
Загрузка...
Реклама