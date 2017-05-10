Мюнхен готов участвовать в проектах развития иркутского аэропорта

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ИРКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Генеральный директор аэропорта Мюнхена Михаэль Керкло в ходе рабочей встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко выступил с инициативой разработки проекта развития аэропорта Иркутска в качестве одного из узловых трансферных центров на азиатском направлении, сообщается на сайте российского аэропорта.
Предложенная аэропортом Мюнхена программа предполагает семь рабочих пакетов, среди которых всесторонний, независимый анализ существующих возможностей бизнеса, пакет развития полетных направлений, модель инфраструктурного инвестирования и бизнес-план действующего аэропорта на ближайшие десять лет, говорится в сообщении.
По мнению Керкло, основой модели эффективного развития иркутского авиапредприятия может стать фидерная система авиаперевозок.
На встрече также обсуждалась возможность организации рейса Иркутск - Мюнхен. По мнению сторон, прямое авиасообщение с Европой повысит деловой климат и инвестиционную привлекательность иркутского региона.
Аэропорт Иркутск (по итогам 2016 года пассажиропоток увеличился на 0,9% - до 1 млн. 709 тыс. человек) - последний государственный аэропорт в России.