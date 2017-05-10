Шестаков: Марокко играет ключевую роль в рыболовной стратегии России в Западной Африке

РАБАТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокко играет ключевую роль в рыболовной стратегии России в западноафриканском регионе. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков. В столице королевства в начале мая он принял участие в работе Второй сессии российско-марокканской смешанной комиссии по рыболовству.

"Мероприятие прошло, как обычно, в достаточно дружественной обстановке. И для нас очень важно, что на второй год действия Соглашения (Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства подписано в марте 2016 года. - прим. корр. ТАСС) для наших рыболовецких компаний будет сохранен объем вылова, равный 140 тысячам тонн, - отметил Шестаков. - Также сохраняются условия с точки зрения ценовых параметров. Марокканская сторона обеспокоена некоторым снижением запасов в их исключительной экономической зоне, поэтому было озвучено предложение об ограничении ежемесячного вылова для российских судов в объеме 24 тысяч тонн".

"Результаты научных исследований, которые проводились в 2016 году российским научно-исследовательским судном с участием марокканских и российских научных сотрудников, говорят о том, что запасы находятся на достаточно стабильном уровне. И только по отдельным видам рыб, как отмечают наши ученые, действительно, в ближайшее время возможно снижение вылова; по другим видам позиция не такая критичная, - продолжал собеседник агентства. - Мы договорились, что после исследований, которые дальше будут совместно проводить российские и марокканские специалисты в 2017 году, еще раз вернемся к этому вопросу. Возможно, что на следующий год будет некоторое сокращение разрешенных объемов добычи для российских судов, и это связано именно со снижением запасов рыб, о котором говорили наши марокканские коллеги".

Марокканская рыбопродукция "рвется" в Россию

По словам Шестакова, по итогам работы смешанной комиссии был подписан традиционный итоговый протокол. "В нем мы закрепили на второй год и объемы вылова, и ценовые условия. Там также прописали пожелания марокканской стороны о выделении 18 дополнительных стипендий для обучения марокканских специалистов в российских отраслевых вузах. Сейчас в России обучаются около 40 студентов из Марокко", - сообщил глава Росрыболовства.

"Еще договорились о том, что стороны проработают возможность прохождения практики марокканскими студентами на российских рыбопромысловых судах. Согласовали условия, связанные с экспортом марокканской продукции, - продолжал он. - Мы получили документы от марокканской стороны по еще 10 предприятиям, которые хотели бы заниматься поставками рыбопродукции в Россию. После изучения этих материалов в течение месяца Россельхознадзор примет решение либо о доступе их продукции на наш рынок, либо о необходимости предоставления дополнительных документов".

Взаимовыгодное сотрудничество

"Могу сказать, что для России рыболовство в водах Западной Африки очень важно. Наши рыбопромышленники работают не только в зоне Марокко, но и в других западноафриканских странах. С точки зрения договоренностей, настроя на работу, объема вылова, Марокко, конечно, играет ключевую роль. Российские суда вылавливают здесь наибольший объем из всех экономических зон Западной Африки", - заявил Шестаков.

"Важно отметить, что в предыдущем году не было ни одного нарушения российскими рыболовными судами правил Марокко. Марокканская сторона, в свою очередь, за первый год реализации Соглашения получила от российских рыбаков за возможность вылова более $23 млн", - сообщил он.

Кроме того, как отметил глава Росрыболовства, "марокканская сторона очень заинтересована в подготовке профессиональных кадров". "Речь идет о возможности реализации совместных программ по образованию. Осуществляется сотрудничество между отраслевым институтом, который готовит специалистов в Марокко, и нашим Калининградским государственным техническим университетом", - добавил Шестаков.

"Важность для Марокко представляют также вопрос экспорта марокканской продукции и, конечно, совместные научные исследования, оценка рыбных запасов в экономической зоне Марокко. Это основные направления, развитие которых мы обсуждаем на регулярной основе. Поэтому я уверен, что у нас взаимовыгодное сотрудничество", - продолжал собеседник корреспондента ТАСС.

"Безусловно, мы довольны результатами работы и благодарны марокканской стороне за то, что она дает возможность российским судам осуществлять вылов в своей зоне. Новое соглашение, подписанное в марте 2016 года во время визита короля Марокко Мухаммеда VI в Москву, в котором объем выделяемой ежегодно квоты для России увеличен со 100 тысяч тонн до 140 тысяч тонн, - большой прогресс и знак дружбы в отношениях между нашими странами", - подытожил Шестаков.