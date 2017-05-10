Глава Росрыболовства заявил, что российская черная икра уже не такой узнаваемый бренд

РАБАТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российская черная икра уже не является таким узнаваемым брендом на международной арене, как во времена СССР. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков. В столице королевства в начале мая он принял участие в работе Второй сессии российско-марокканской смешанной комиссии по рыболовству.

"К сожалению, сейчас мировой рынок черной икры ассоциируется с Россией только по наитию. Нам предстоит заново завоевывать зарубежные рынки, с первых шагов начинать пытаться на них присутствовать. Безусловно, у нас есть небольшой экспорт, но в целом российская черная икра уже не такой узнаваемый бренд на международной арене, как во времена СССР", - сообщил он.

Говоря о причинах этого, Шестаков отметил, что "с одной стороны, продолжительный период Россия не занималась продвижением черной икры". "В то же время наши коллеги из других стран активно стали заниматься производством аквакультурной продукции. Активно на рынке осетровой икры себя проявляют Иран, европейские страны. Большой рост производства идет в Китае", - пояснил глава Росрыболовства.

"А объемы российского экспорта не так велики: около 6,7 тонны и в прошлом, и в 2015 году. Что касается производства в России, то его объем все же растет: по итогам 2016 года прирост составил 5%, российскими фермерами-осетроводами произведено более 44 тонн икры, - продолжал он. - Мы не считаем данное направление одним из приоритетных, но это тот сегмент, который с точки зрения брендирования действительно интересен и должен таковым оставаться".

"Конечно, мы поддерживаем, в том числе субсидиями, аквакультурные предприятия, которые занимаются выращиванием осетровых рыб. Другой вопрос заключается в том, что легальным производителям также надо помогать, ограничивая оборот нелегальной продукции: аквакультурная и браконьерская икра, по сути, конкурируют на рынке. Мы рассчитываем, что рост объема внутреннего производства продолжится, но говорить о том, что это будет каким-то драйвером для рыбной отрасли, не приходится", - подытожил Шестаков.