ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о покупке 65,43% акций медиахолдинга РБК. Об этом сообщил ТАСС начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай Карташов.

"Ходатайство поступило в ФАС России 28 апреля. Находится на рассмотрении", - сказал он, уточнив, что речь идет о покупке 65,43% акций холдинга РБК.

От кого поступило ходатайство ФАС не уточняет.

Ранее владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил ТАСС, что компания ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Источники ТАСС на медиарынке сообщили, что группа "Онэксим" ведет переговоры о продаже принадлежащего ей медиахолдинга РБК.

По информации агентства RNS, переговоры о покупке РБК у "Онэксима" ведет пул инвесторов. При этом основная часть долга РБК находится на балансе связанных с "Онэксимом" структур, и тема долга медиахолдинга, который составляет сейчас более $200 млн, остается неурегулированной.

Как отмечал один из источников ТАСС, продажа РБК группе ЕСН "в значительной степени похожа на правду", хотя на покупку актива есть более крупный интересант. При этом официальный представитель "Онэксима" отказался от комментариев.

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".

О медиахолдинге

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.

После кризиса 2008 года РБК оказался не в состоянии справиться со своей долговой нагрузкой. В 2010 году основным акционером медиахолдинга стала группа "Онэксим", приняв на себя долги РБК.

В конце 2013 - начале 2014 года в РБК перешел ряд сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской было проведено объединение редакций сайта, журнала, газеты и телеканала РБК. В апреле 2016 года в офисах "Онэксима" были проведены обыски, а в мае РБК лишился редакционного руководства - компанию покинули Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин.