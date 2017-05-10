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ЦБ выявил в Торговом городском банке недостачу наличности на 1,7 млрд рублей

Экономика и бизнес
10 мая, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Кроме того, перед отзывом лицензии банк выдал кредиты на сумму более 600 млн рублей за счет денежных средств, якобы привлеченных от физлиц

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Временная администрация по управлению московским Торговым городским банком ("ТГБ"), назначенная Банком России, в ходе проведения ревизии банка установила отсутствие денежной наличности на сумму 1,7 млрд рублей, $6,7 млн и €1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Кроме того, было установлено, что перед отзывом лицензии на осуществление банковских операций банком были выданы кредиты физическим лицам на сумму более 600 млн руб. за счет денежных средств, якобы привлеченных от физлиц в период действия запрета на привлечение денежных средств во вклады, введенного ЦБ.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка "ТГБ", ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее сообщалось, что отрицательный капитал Торгового городского банка, у которого 13 марта ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 6,06 млрд руб.

По данным ЦБ, Торговый городской банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 февраля 2017 года занимала 231 место в банковской системе РФ.

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