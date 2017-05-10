Молодые предприниматели из 30 исламских стран представят стартапы на площадке KazanSummit

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. На площадке KazanSummit 150 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских стран представят свои стартапы, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"На площадке KazanSummit пройдет образовательная сессия III Казанского форума молодых предпринимателей стран Объединенного исламского мира (ОИС) Presentation Skills. Программа форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных стартап-проектов молодых предпринимателей стран ОИС. Участниками форума являются 150 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 30 исламских стран", - говорится в сообщении.

Завершится Казанский форум молодых предпринимателей инвест-сессией, где авторы лучших 15 проектов презентуют свои стартапы с целью привлечения инвесторов и получат оценку и практические рекомендации ведущих экспертов.

Также в рамках деловой программы KazanSummit планируется обсудить перспективы развития исламских финансов в СНГ, экспорт продукции на Восток, вопросы мультикультурного сотрудничества, экономику краудфандинга и т.д. Кроме того, планируется проведение круглого стола по взаимоотношениям РФ и Египта и заседание российско-тунисского делового совета.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. В рамках саммита впервые пройдет Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги.

Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 состоится 18-20 мая. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.