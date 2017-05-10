Boeing приостановила полеты самолетов 737 MAX из-за проблем с двигателями

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская корпорация Boeing приостанавливает полеты своих новых узкофлюзеляжных самолетов 737 MAX. Об этом говорится в распространенном заявлении корпорации.

Как отмечается в документе, данное решение принято в целях предосторожности. Ранее компания CFM International, которая производит двигатели для указанных воздушных судов, уведомила Boeing о наличии возможных неисправностей в своей продукции.

Акции Boeing на фондовых торгах в США после данного заявления упали в цене примерно на 3% до $181,40.