РФ и Турция согласовали обмен разрешениями на автоперевозки на 2017 год

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия и Турция согласовали обмен разрешениями на международные автомобильные перевозки на 2017 год в ходе заседания российско-турецкой смешанной комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автосообщения, которое состоялось 8 мая в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"На заседании было подтверждено согласованное решение транспортных ведомств России и Турции в отношении необходимости создания равных недискриминационных условий для получения виз профессиональными водителями и принятия на взаимной основе единого упрощенного порядка оформления таких виз. Согласован обмен разрешениями на международные автомобильные перевозки на 2017 год до 16 мая текущего года в количестве, взятом за основу в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на переговорах с турецкой стороной в 2012 году", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что российская делегация представила для рассмотрения вопросы, связанные с нерешаемыми в течение длительного времени проблемами осуществления автомобильных перевозок российскими транспортными компаниями по территории Турции.
Во время кризиса российско-турецких отношений в рамках введения санкций против Турции Россия сократила число таких разрешений для турецкой стороны с 8 тыс. до 2 тыс.