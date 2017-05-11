Минпромторг предложил увеличить стоимость лицензии на алкоголь для торговых сетей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минпромторг предложил изменить порядок расчета госпошлины на торговлю алкоголем, в результате чего стоимость лицензии на алкогольную продукцию для торговых сетей может возрасти в разы, следует из законопроекта, который проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас размер госпошлины на получение или продление алкогольной лицензии не зависит от количества магазинов, которыми управляет один владелец. Пошлина одинакова для всех игроков рынка - от крупного ритейла и сетевых ресторанов до индивидуальных предпринимателей, развивающих одну-две торговые точки, и составляет 65 тыс. рублей. Лицензия выдается на год, и заявки на ее получение и продление направляются региональным властям.

"Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть (к примеру, из десяти магазинов) и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минпромторг предлагает устранить это неравенство и взимать пошлину за каждый отдельный магазин. При этом для Москвы и Петербурга ее размер предлагается оставить на уровне 65 тыс. рублей в год. Для других регионов, включая город федерального значения Севастополь, пошлина должна быть снижена до 26 тыс. рублей, а для малых населенных пунктов и сельской местности - до 3,5 тыс. рублей.

В результате отчисления крупных ритейлеров и сетевых ресторанов за право торговать алкоголем кратно увеличатся. "Нагрузка на торговые сети безусловно возрастет, но, учитывая высокую рентабельность сетей, это не приведет к резкому увеличению финансовой нагрузки", - заявил ТАСС представитель министерства. Кроме того, будет обеспечен "положительный бюджетный эффект" в результате привлечения дополнительных доходов, отмечается в пояснительной записке.

Борьба с нелегальным рынком

Для малого и среднего бизнеса стоимость лицензии, напротив, "удешевится в разы", утверждают в пресс-службе Минпромторга. Это позволит создать равные конкурентные условия на рынке, сократить дисбаланс между городской и сельской торговлей, а также "реализовать инвестиционный потенциал малого и среднего бизнеса", уверены авторы законопроекта.

Но это не единственный положительный эффект, который ожидают в Минпромторге. Из-за роста стоимости алкогольной лицензии в последние годы часть магазинов и кафе закрылась или ушла в тень, отмечается в материалах министерства. По данным Минпромторга, в целом около 30% торговых точек, продающих алкоголь, работают в нелегальном секторе.

"Снижение размера государственной пошлины для организаций, расположенных в сельской местности, не только позволит сохранить сельскую торговлю, но и серьезно сократит оборот нелегальной алкогольной продукции, так как создаст условия для выхода "из тени" при торговле алкоголем... Анализ работы по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией показывает, что оборот нелегального алкоголя выходит за рамки "городской черты" и "оседает" в сельской местности", - говорится в пояснительной записке к документу.

В Минпромторге считают, что предложенные меры повлияют на "увеличение акцизных и прочих сборов до 10%".