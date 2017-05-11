Матвиенко: отмена контрсанкций не приведет к упадку в АПК России

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Государство продолжит поддерживать агропромышленный комплекс (АПК) и после отмены контрсанкций. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Считаю, что достижения российского агропрома - результат не столько протекционистских мер, сколько политики активной поддержки государством отечественного сельхозпроизводителя. Будем проводить эту политику и в дальнейшем", - сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели".
Она отметила, что так как Запад продолжает упорствовать в применении санкций которые уже доказали свою "бесплодность", отмена контрсанкций не является сейчас актуальным вопросом.
"Но даже когда он встанет в повестку дня, то, уверена, непреодолимых проблем нашим сельхозпроизводителям не создаст. Агропромышленный комплекс России сегодня - это динамично развивающийся сектор отечественной экономики", - сказала Матвиенко.
По ее словам, АПК демонстрирует устойчивый рост уже несколько лет подряд. "В 2016 году он составил 4%. Показатель высокий даже по самым строгим международным меркам", - сказала Матвиенко.
По ее данным, в минувшем году отечественный сельскохозяйственный экспорт достиг $17 млрд.
"Несмотря на известные трудности, в 2017 году мы направили на нужды АПК свыше 200 млрд рублей из бюджета. Государство работает над тем, чтобы укрепить наши позиции на внешних аграрных рынках. Делается это в строгом соответствии с правилами ВТО. В текущем году на данные цели выделено свыше 728 млн рублей", - сказал спикер Совфеда.