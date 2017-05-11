Матвиенко считает, что прогрессивное налогообложение не является лучшим выходом для России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Введение прогрессивного подоходного налога вряд ли будет полезным в России. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Что касается введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Не уверена, что для нашей страны это будет лучше", - сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели". Как пояснила спикер, собираемость налогов обратно пропорциональна их величине: "чем они больше, тем хуже собираются".

Как считает Матвиенко, чтобы налоговая система была стабильной и работающей, она должна быть прозрачной и понятной. "Каждый гражданин должен знать, сколько и почему он платит, куда и как расходуются эти средства. И, самое главное, изменения в налоговом законодательстве ни в коем случае не должны ухудшать положение наиболее уязвимых слоев населения, среднего класса, негативно влиять на социальный климат страны в целом", - отметила спикер.

По ее словам, выведение серого сектора из "тени" позитивно сказалось бы как на экономическом росте страны, так и на наполнении бюджета и внебюджетных фондов.

В связи с этим, в совершенствовании нуждается и сама налоговая система: ее структура, величина налогов и страховых взносов, функционирование.

"Считаю принципиально важным, чтобы были перекрыты все каналы, которые позволяют людям, получающим приличный доход, числиться безработными и не платить ни подоходный налог, ни взносы в Фонд обязательного медицинского страхования", - отметила Матвиенко, подчеркнув, что, что в же время "не менее важно избежать повышения налоговой нагрузки на граждан, на бизнес".

Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога, который составляет 13%.