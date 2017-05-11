"Известия": МЭР предлагает предоставлять работодателям отсрочку взимания налога

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает для повышения производительности труда предоставлять работодателям налоговый кредит, если они берут на работу человека, зарегистрированного в службе занятости. Другая мера - поддержка предприятий только при их гарантиях выплаты работником налоговых платежей. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на материалы подготовки паспорта приоритетной программы по повышению производительности труда, которые имеются в ее распоряжении.
В частности, отмечает издание, предлагается "создание новых специализированных институтов развития в регионах". Они должны будут отбирать приоритетные сектора для повышения производительности труда и готовить вместе с предприятиями специальные программы. Также рассматриваются вопросы упрощения процедуры перевода сотрудников внутри компании, отказа от бумажных трудовых книжек и создания федерального центра компетенций по производительности труда.
По данным "Известий", руководство МЭР выделяет четыре причины низкой производительности труда в России: неразвитость механизмов проектного финансирования, недостаточность уровня управленческих и технологических компетенций на предприятиях, административные барьеры и высокие социальные риски массовых сокращений.
В пресс-службе Минэкономразвития газете сообщили, что реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года.