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"Известия": МЭР предлагает предоставлять работодателям отсрочку взимания налога

Экономика и бизнес
11 мая, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В частности, отмечает издание, предлагается "создание новых специализированных институтов развития в регионах"

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© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает для повышения производительности труда предоставлять работодателям налоговый кредит, если они берут на работу человека, зарегистрированного в службе занятости. Другая мера - поддержка предприятий только при их гарантиях выплаты работником налоговых платежей. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на материалы подготовки паспорта приоритетной программы по повышению производительности труда, которые имеются в ее распоряжении.

В частности, отмечает издание, предлагается "создание новых специализированных институтов развития в регионах". Они должны будут отбирать приоритетные сектора для повышения производительности труда и готовить вместе с предприятиями специальные программы. Также рассматриваются вопросы упрощения процедуры перевода сотрудников внутри компании, отказа от бумажных трудовых книжек и создания федерального центра компетенций по производительности труда.

По данным "Известий", руководство МЭР выделяет четыре причины низкой производительности труда в России: неразвитость механизмов проектного финансирования, недостаточность уровня управленческих и технологических компетенций на предприятиях, административные барьеры и высокие социальные риски массовых сокращений.

В пресс-службе Минэкономразвития газете сообщили, что реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года.

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