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Fortune: новую модель iPhone могут представить позже, чем ожидалось

Экономика и бизнес
11 мая, 5:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Новый смартфон может появиться на рынке не в сентябре, а в ноябре

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© EPA/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новая модель смартфона iPhone компании Apple может появиться в магазинах на два или три месяца позже, чем ожидалось. Об этом сообщил в среду американский журнал Fortune.

Как отмечает издание, прежде отраслевые СМИ сходились во мнении, что новый iPhone представят в начале сентября этого года. Он может получить название iPhone 8, iPhone X или iPhone Edition. Устройство будет значительно отличаться от предыдущих моделей как по дизайну, так и по функционалу.

В публикации отмечается, что планы Apple могут измениться. В подтверждение этой версии приводится мнение специализирующегося на прогнозах относительно iPhone эксперта международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо. Он, как сообщает Fortune, опубликовал заявление для инвесторов, в котором говорится, что у Apple возникли трудности, связанные с технологиями производства экранов для новых iPhone. Это может привести к тому, что устройство появится на рынке позже, возможно в ноябре.

В публикации говорится, что, в этом году Apple предположительно представит в общей сложности три модели смартфонов. Помимо iPhone 8, это iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Журнал отмечает, что стоимость iPhone 8 может составить около $1 тыс.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone, производит также ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, а также многую другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $750 млрд.

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Глава Apple Тим Кук отмечал, что рассчитывает на повышение спроса на иные высокотехнологичные устройства в будущем, а также на увеличение прибыли от различных сервисов, в том числе музыкального Apple Music.

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