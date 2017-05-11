Япония увеличила в прошлом финансовом году профицит платежного баланса на 13%

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ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония свела платежный баланс в 2016 финансовом году с самым большим профицитом с 2007 года за счет, в частности, низких цен на нефть. Об этом сообщило в четверг на своем сайте Министерство финансов страны.
Актив платежного баланса, который фиксирует движение денежных потоков между Японией и внешним миром, достиг 20,2 трлн иен ($177 млрд), увеличившись более чем на 13% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
При этом баланс внешней торговли Япония свела с активом в 5,77 трлн иен ($50,6 млрд) в основном за счет дешевой нефти, что в денежном выражении уменьшило объем импорта страны почти на 11%.
Профицит платежного баланса увеличивается у Японии третий год подряд.