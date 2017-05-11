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S7 планирует закупить 17 самолетов Embraer до конца года

Экономика и бизнес
11 мая, 7:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, мая. /ТАСС

Предполагается, что самолеты будут обслуживать региональные рейсы

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НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 планирует закупить до конца года 17 самолетов Embraer 170-LR, которые будут обслуживать региональные рейсы. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске генеральный директор S7 Антон Еремин.

"Всего машин 17, они должны поступить до конца года. Сейчас как раз начинают поступать первые", - сказал Еремин.

Он отметил, что самолеты будут использоваться на региональных рейсах, в сибирских и уральских регионах. Они будут летать в Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск. Не менее семи Embraer 170-LR будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево, сказал Еремин.

Embraer 170-LR - самолет бразильского производства для линий малой и средней протяженности, способный перевозить до 78 пассажиров.

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