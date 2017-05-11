Иск "Роснефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд руб. поступил в арбитражный суд Башкортостана

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкортостана получил иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и к "Система-Инвест" о взыскании убытков на 106,6 млрд рублей, причиненных в результате реорганизации башкирской компании.

"Иск имеется, информация о распределении дела судье будет в понедельник", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Габдюшева.

10 мая 2017 года Арбитражный суд Москвы в связи с неподсудностью дела вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" и к "Система-Инвест" об убытках на 106,6 млрд рублей. Как отмечалось в материалах московского суда, исковое заявление по этому спору должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица - "Башнефти", то есть в Уфе.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее сообщил ТАСС, что для компании не имеет значения, где будет рассматриваться дело - в Москве или Уфе.

Суть иска

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест" - прим. ред.), совместно обладавшие в период с 2010 года по 2014 год более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест".

Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. В документе отмечается, что "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных по их вине "Башнефти".

АФК "Система" не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению "Системы", все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости АНК "Башнефть".

Премьер-министр республики Башкортостан Рустэм Марданов сообщал ТАСС, что власти Башкирии находятся во взаимопонимании с "Роснефтью" по ее иску к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей. По мнению республики, владеющей пакетом 25% акций, исковое требование направлено на защиту прав акционеров.

Позиция АФК "Система"

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".