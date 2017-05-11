В Камбодже начал работу всемирный экономический форум по АСЕАН

Венская интрига: как возможное продление сокращения добычи повлияет на цены на нефтьЭкономика и бизнес 11 мая, 12:02
СМИ: Могерини высказалась за скорейшее вхождение балканских стран в ЕСМеждународная панорама 11 мая, 11:58
Компания из Саудовской Аравии в 2013 году заплатила €1 млн за 4,5 часа общения с РоналдуСпорт 11 мая, 11:56
Томский вуз открыл лабораторию по созданию технологий для экологичной энергетикиНаука 11 мая, 11:54
Трем фигурантам уголовного дела о теракте в Петербурге предъявили обвинениеПроисшествия 11 мая, 11:53
Погрузка на Приволжской магистрали в апреле 2017 года увеличилась почти на 20%Транспорт 11 мая, 11:53
Токио оплатит расходы на строительство временных объектов к Играм-2020 по всей ЯпонииСпорт 11 мая, 11:52
Решение ЕС о "безвизе" для Украины Порошенко расценил как "разрыв с постсоветским прошлым"Международная панорама 11 мая, 11:46
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,2%Экономика и бизнес 11 мая, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНОЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Роль усиливающегося экономического и геополитического влияния Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в обеспечении региональной стабильности и последовательного экономического роста - одна из центральных тем регионального саммита Всемирного экономического форума (ВЭФ) по АСЕАН. Конференция на тему "Молодежь, технологии и экономический рост" открылась в четверг в столице Камбоджи Пномпене.
Всемирный экономический форум по АСЕАН проходит на фоне отмечающегося в этом году 50-летия создания Ассоциации. Прибывшие для участия в нем в Пномпень более 800 делегатов, среди которых лидеры стран, ведущие политики, экономисты, ученые и представители крупного международного бизнеса, будут обсуждать обеспечение стабильного развития экономик азиатских стран, укрепление межрегиональных торговых связей и активизацию интеграционных процессов в рамках АСЕАН. В повестке дня значатся дискуссии по вопросам о роли и позиции Ассоциации в стремительно меняющейся мировой политике и экономике, о перспективах развития экономического сообщества АСЕАН и о воздействии четвертой промышленной революции на конкурентоспособность экономик стран блока.
Региональный саммит ВЭФ впервые проводится в Камбодже за всю без малого полувековую историю его существования. Помимо форума по АСЕАН, проводятся также региональные саммиты ВЭФ по Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке. Эти саммиты рассматриваются как продолжение главного мероприятия ВЭФ - ежегодных встреч, которые проводятся традиционно на всемирно известном швейцарском горнолыжном курорте Давос и собирают на несколько дней наиболее влиятельных людей мира - глав государств и правительств, капитанов мирового бизнеса, видных ученых и экономистов, политологов.