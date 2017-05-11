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В Камбодже начал работу всемирный экономический форум по АСЕАН

Экономика и бизнес
11 мая, 11:02 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович

Для участия в саммите в Пномпень прибыли более 800 делегатов

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ХАНОЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Роль усиливающегося экономического и геополитического влияния Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в обеспечении региональной стабильности и последовательного экономического роста - одна из центральных тем регионального саммита Всемирного экономического форума (ВЭФ) по АСЕАН. Конференция на тему "Молодежь, технологии и экономический рост" открылась в четверг в столице Камбоджи Пномпене.

Всемирный экономический форум по АСЕАН проходит на фоне отмечающегося в этом году 50-летия создания Ассоциации. Прибывшие для участия в нем в Пномпень более 800 делегатов, среди которых лидеры стран, ведущие политики, экономисты, ученые и представители крупного международного бизнеса, будут обсуждать обеспечение стабильного развития экономик азиатских стран, укрепление межрегиональных торговых связей и активизацию интеграционных процессов в рамках АСЕАН. В повестке дня значатся дискуссии по вопросам о роли и позиции Ассоциации в стремительно меняющейся мировой политике и экономике, о перспективах развития экономического сообщества АСЕАН и о воздействии четвертой промышленной революции на конкурентоспособность экономик стран блока.

Региональный саммит ВЭФ впервые проводится в Камбодже за всю без малого полувековую историю его существования. Помимо форума по АСЕАН, проводятся также региональные саммиты ВЭФ по Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке. Эти саммиты рассматриваются как продолжение главного мероприятия ВЭФ - ежегодных встреч, которые проводятся традиционно на всемирно известном швейцарском горнолыжном курорте Давос и собирают на несколько дней наиболее влиятельных людей мира - глав государств и правительств, капитанов мирового бизнеса, видных ученых и экономистов, политологов.

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