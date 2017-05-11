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Новая Зеландия вслед за Японией ратифицировала соглашение о ТТП

Экономика и бизнес
11 мая, 11:07 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Глава новозеландского минторга сообщил, что ТТП сохраняет экономическую и стратегическую ценность

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СИДНЕЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Новой Зеландии ратифицировало соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об этом сообщил министр торговли и государственных предприятий Тодд Макклей.

"ТТП сохраняет экономическую и стратегическую ценность", - подчеркнул глава новозеландского минторга. Он напомнил, что ранее соглашение ратифицировал парламент Японии, и что в ближайшие дни в Токио побывает премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш, который намерен подробно обсудить перспективы реализации ТТП.

Участниками этого заключенного в 2016 году в Окленде соглашения о формировании крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония, однако новый хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не будут в нем участвовать.

Судьба ТТП будет предметно обсуждаться на совещании на уровне министров торговли, которое пройдет в конце текущего месяца во Вьетнаме.

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