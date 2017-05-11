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В создание и продвижение бренда Made in Russia в 2017 году вложат 370 млн рублей

Экономика и бизнес
11 мая, 12:05 UTC+3 УФА УФА 11, мая. /ТАСС

Помимо создания бренда, деньги пойдут на его продвижение на зарубежных площадках

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УФА, 11 мая. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) в этом году потратит на создание экспортного бренда РФ Made in Russia 370 млн рублей, сообщил директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Республике Башкортостан.

"В текущем году из бюджета для создания экспортного бренда Made in Russia выделено 370 млн рублей. Помимо создания бренда, деньги пойдут на его продвижение на зарубежных площадках, проведение маркетинговых исследований и добровольной сертификации товаров", - сказал Макеев на сессии, которая проходит в Уфе.

Он добавил, что маркировка товаров брендом "Made in Russia" будет бесплатной для производителей, ориентированных на экспорт. "Отвечать головой" за качество товаров, продаваемых за рубежом под этим брендом будет Российский экспортный центр", - отметил Макеев.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагал предоставить РЭЦ в 2017 году субсидию на создание и продвижение на внешние рынки российского экспортного бренда. Отмечалось, что создание экспортного бренда Made in Russia позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности ее продвижения и формирования лояльности зарубежных потребителей к российским товарам.

АО "Российский экспортный центр" - организация, созданная в качестве специализированной площадки, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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